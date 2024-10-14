شكرا لقرائتكم افتتاح أول متجر للسوق الحرة في مطارات المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مطار الملك خالد، اليوم الاثنين، افتتاح أول متجر للسوق الحرة في مطارات المملكة، ولأول مرة في البلاد.

أول متجر للسوق الحرة

وقال مطار الملك خالد، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “للمرة الأولى في مطارات المملكة، افتُتح أول متجر للسوق الحرة في منطقة القدوم بصالة السفر الدولية 3 في مطار الملك خالد الدولي”.

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وأشار مطار الملك خالد، إلى أن السوق الحرة يستهدف خدمة مسافري المطار القادمين إلى العاصمة الرياض.