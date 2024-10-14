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افتتاح أول متجر للسوق الحرة في مطارات المملكة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مطار الملك خالد، اليوم الاثنين، افتتاح أول متجر للسوق الحرة في مطارات المملكة، ولأول مرة في البلاد.

أول متجر للسوق الحرة

وقال مطار الملك خالد، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “للمرة الأولى في مطارات المملكة، افتُتح أول متجر للسوق الحرة في منطقة القدوم بصالة السفر الدولية 3 في مطار الملك خالد الدولي”.

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وأشار مطار الملك خالد، إلى أن السوق الحرة يستهدف خدمة مسافري المطار القادمين إلى العاصمة الرياض.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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