شكرا لقرائتكم رئاسة الشؤون الدينية توجه رسالة مهمة للزائرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى ضرورة التزام المعتمرين والقاصدين بالأنظمة المتبعة في الحرمين الشريفين.

واجب ديني ومطلب وطني

وقالت رئاسة الشؤون الدينية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “إن ذلك واجب ديني ومطلب وطني ورسالة عالمية وحضارية وإنسانية”.

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تعظيم روحانية المكان

وأهابت الرئاسة بالمعتمرين والزائرين والمصلين الالتزام بآداب الحرمين وتعظيم روحانية المكان، ومراعاة الأنظمة والإجراءات، والتفرغ للعبادة والصلوات، وأداء الشعائر الدينية.

كما دعت إلى التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية في إيجاد بيئة تعبدية خاشعة، وتحقيق الأجواء الروحانية والإيمانية، وتعزيز قيم التآلف والتراحم بين الجميع.