231 مصنعا مرخصا للأعلاف مع خطة التوسع في التراخيص

كشفت بيانات هيئة الغذاء والدواء عن إحصائية لمصانع الأعلاف المرخصة في المملكة إذ بلغت 231 مصنعا، ويأتي ارتفاع مصانع الإعلاف تزامنا مع خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة للتوسع في إعطاء التراخيص.

وتعمل الوزارة على تشجيع إنشاء المزيد من مصانع الأعلاف بمختلف مناطق المملكة، من خلال تقديم الدعم من قِبل صندوق التنمية الزراعية، بالإضافة إلى وضع خططٍ وتوجهات لتقديم الدورات لمربي الماشية، وتدريبهم على طرق ووسائل خلط وتجهيز الأعلاف المركبة لتغذية مواشيهم.

دراسات على الماشية

وأبانت الوزارة أن التجارب والدراسات العديدة التي أجريت على الماشية بالجامعات السعودية، لمعرفة تأثير استخدام الأعلاف المركبة على جودة لحوم الأغنام والماعز؛ أثبتت تحقيق العديد من النتائج الإيجابية؛ حيث أدت إلى تحسين كمية ونوعية اللحوم وزيادة درجة طراوتها، مع عدم وجود اختلافات في ألوانها، كما حدثت زيادة في أوزان الذبائح، وفي نسب التصافي التي وصلت إلى أكثر من 15 %، بالإضافة إلى احتواء اللحوم على نسبٍ عالية من الفيتامينات والمعادن الصغرى الضرورية، إلى جانب انخفاض تركيز الأحماض الدهنية المشبعة فيها؛ ما يسهم في تعزيز مستوى الصحة العامة للمستهلكين، مضيفة أن التنوع في المدخلات والإضافات العلفية المستخدمة في تركيب الأعلاف المتكاملة أتاح إمكانية إضافة بعض العناصر الأساسية الصغرى، مثل الفيتامينات والمعادن الضرورية والأحماض الدهنية الأساسية، وخلطها بنسب متوازنة بالأعلاف المركبة، ما يجعل من لحوم الماشية التي تتغذى بالأعلاف المركبة مصدرًا جيدًا لهذه العناصر.

24 مليون طن سنويا

​أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن حجم الاحتياجات العلفية لقطاعي الثروة الحيوانية والسمكية في المملكة يقدر بـ (24) مليون طن سنويًا، فيما تقدر الطاقة الاستيعابية لمصانع الأعلاف بحوالي (12) مليون طن، داعيةً إلى أهمية الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة لتغذية الماشية، بما يسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والإنتاجية في القطاع الزراعي بصورة عامة.

الأعلاف المركبة

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على رفع مستوى الوعي لدى مربي الماشية لاستخدام الأعلاف المركبة في تغذية مواشيهم، والتعريف بأهمية نظام الأعلاف المتكاملة من الناحية الإنتاجية والاقتصادية، وذلك من خلال إجراء العديد من الدراسات البحثية بالتعاون مع الجامعات السعودية؛ لتأكيد الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لاستخدام الأعلاف المركبة، وقد أثبتت الدراسات أن استخدام الأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية أسهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية؛ تمثلت في تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدلات نمو الماشية، وتحسن كفاءة التحويل الغذائي، إضافة إلى تقليل نسبة الهدر بالأعلاف، مشيرةً إلى أن هذه التغيرات أدت إلى انخفاض تكاليف التغذية، وارتفاع هوامش الربحية لدى المربين؛ ما ساعد على تنمية قطاع الماشية المحلية وتطويره، وجعله أكثر استدامة، ومساهمته بالتالي في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.

إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، كانت قد أصدرت قرارًا بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، حرصًا منها على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية بالمملكة؛ حيث تستهلك زراعة الأعلاف كميات كبيرة من المياه تقدر بأكثر من (17) مليار متر مكعب سنويًا، ويتوقع أن يوفر إيقاف زراعتها نحو (10) مليارات متر مكعب من المياه الجوفية سنويًا.