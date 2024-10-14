شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": توقعات بأمطار أكثر على سواحل مكة في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن شهر نوفمبر هو آخر شهور فصل الخريف، متوقعًا حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.وأوضح "القحطاني" أن السواحل في منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطارًا أعلى من المعدل المعتاد، بينما ستكون حول معدلاتها الطبيعية في المناطق الأخرى، خاصة المناطق الشمالية والوسطى.وأشار إلى أن منطقة الوجه سجلت تاريخيًا أعلى كمية هطول مطري بواقع 116.4 ملم.