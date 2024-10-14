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"الأرصاد": توقعات بأمطار أكثر على سواحل مكة في نوفمبر

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

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  • "الأرصاد": توقعات بأمطار أكثر على سواحل مكة في نوفمبر 2/2

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الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن شهر نوفمبر هو آخر شهور فصل الخريف، متوقعًا حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وأوضح "القحطاني" أن السواحل في منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطارًا أعلى من المعدل المعتاد، بينما ستكون حول معدلاتها الطبيعية في المناطق الأخرى، خاصة المناطق الشمالية والوسطى.
وأشار إلى أن منطقة الوجه سجلت تاريخيًا أعلى كمية هطول مطري بواقع 116.4 ملم.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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