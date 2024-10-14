السعودية | الدفاع المدني يحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض الخليج 365

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار فرص هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا حتى يوم الجمعة.

وأشارت توقعات المركز إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدة محافظات في مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.

وتشهد محافظات في منطقتَي الشرقية والرياض، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، مع فرص جريان السيول وتساقط للبرد وارتفاع الأمواج على السواحل، ورياح مثيرة للأتربة والغبار.

بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، بالتزامن مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم (الاثنين) حتى الجمعة المقبل.

وأكد الدفاع المدني ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن تجمُّعات السيول والأودية وعدم السباحة فيها، وشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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