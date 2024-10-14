السعودية | وزارة التعليم تعقد جلسة التطوير المهني للقيادات الواعدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بحضور ومشاركة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أقيمت اليوم، بمقر الوزارة بالرياض جلسة التوجيه المهني لتعزيز أداء القيادات الواعدة ضمن مبادرات الوزارة المرتبطة ببرنامج تنمية القدرات البشرية، إحدى المبادرات التطويرية الأساسية التي تستهدف تطوير أداء فئة من القيادات الواعدة بالوزارة.

وتناولت الجلسة عددًا من الموضوعات المدرجة مثل التوجهات الاستراتيجية لوزارة التعليم ومنظومة القيم المؤسسية، إضافة إلى طرح عدد من الرؤى حول إدارة المشاريع وإدارة التغيير، والتواصل الفعّال ودور القيادة التحفيزية، إلى جانب التفكير الاستراتيجي وإدارة فرق العمل والمهارات القيادية واتخاذ القرار.

وتعد المبادرة خطوة في رحلة مستمرة نحو تطوير القيادات الواعدة، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية الوزارة لبناء مستقبل تعليمي رائد يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

شارك في الجلسة، إلى جانب معالي وزير التعليم، مساعد الوزير م. محمد الغامدي، ومساعد الوزير للتطوير والتحول م. مرهف المدني، ووكيل الوزارة للتعاون الدولي د. ناصر العقيلي، ومدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر العبدالكريم، وعدد من القيادات.

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