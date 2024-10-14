السعودية | الإطاحة بـ 10 مهرّبين للمخدرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قبضت وزارة الداخلية ممثلةً في أجهزتها الأمنية، على عدد من مهربي ومروّجي الموادّ المخدرة، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق جميع المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأسفرت جهود دوريات الإدارة العامة للمجاهدين، عن القبض على مواطن بمحافظة جدة، لترويجه مادة الحشيش المخدرة وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأطاحت الدوريات البرية لحرس الحدود، بـ 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في قطاع الدائر بمنطقة جازان، لتهريبهم 140 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، و3 مخالفين للنظام من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 60 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في قطاع الربوعة بمنطقة عسير.

وأحبطت الدوريات البرية بجازان، تهريب 6.8 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة في قطاع الحرث، و325 كيلوغراماً أخرى في قطاع العارضة، بينما أحبطت دوريات الأفواج الأمنية، تهريب 203 كيلوغرامات من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 في بقية الخليج 365.

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