شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نزاهة" يؤكد أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز مستوى التنسيق والتكامل

حماية النزاهة ومكافحة الفساد

الدمام - شريف احمد - شارك وفد للمملكة برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.وألقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة معربًا عن شكره لدولة قطر الشقيقة، ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية على رئاستها وتنظيمها لهذا الاجتماع، وللأمانة العامة لدول المجلس على ما بُذل من جهود لإنجاح أعمال اللجنة في هذا العام.وأكد أهمية تعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين دول المجلس في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس.وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.كما جرى استعراض ما نتج من اجتماعات اللجان المختصة من برامج ومشاريع وأدلة استرشادية، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.كما كُرم الفائزون في المسابقة الأولى للبحوث والدراسات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، من الموظفين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن العام 2024م.