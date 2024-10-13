شكرا لقرائتكم خبر برعاية رئيس جامعة الملك عبد العزيز ... انطلاق المؤتمر الدولي "الاستدامة وجودة الحياة" يوم الثلاثاء 15 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية سعادة رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، ينطلق مؤتمر الاستدامة وجودة الحياة، المؤتمر الدولي الأول لكلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبد العزيز، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، ليستمر على مدار يومين 15 - 16 أكتوبر 2024، وذلك في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز.



حيث يجمع مؤتمر الاستدامة والجودة الحياة نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، ليشمل جدول أعمال المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل وندوات تتناول عدة محاور أساسية وتخصصية، تطرح وتناقش التحديات والفرص المتعلقة بالاستدامة وتحسين جودة الحياة، وأهم الموضوعات الإستراتيجية في المجالات ذات العلاقة، بالإضافة إلى استعراض التجارب الرائدة والاتجاهات المعاصرة في الاستدامة وجود الحياة.

وذلك بهدف تسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي تعزز الاستدامة البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، ودورها في تحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات.



وصرح المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز الدكتور مصعب بن فالح الحربي أن مؤتمر الاستدامة وجودة الحياة فرصة فريدة للتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية، من أجل بناء مستقبل واعد وأكثر استدامة.