شكرا لقرائتكم خبر في ليلة افتتاح موسم الرياض 2024.. تركي آل الشيخ يتوج أرتور بيتربيف بلقب بطل العالم في الوزن الخفيف الثقيل بلا منازع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مساء اليوم من منطقة "المملكة أرينا" انطلاق موسم الرياض 2024، مقدماً الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظهما الله)، على الدعم اللامحدود لقطاع الترفيه ولموسم الرياض الذي أصبح صدى نجاحه يتردد في كل أنحاء العالم.



وضمن الانطلاقة القوية للنسخة الخامسة من الموسم المتنظر عالمياً، توّج معالي المستشار أرتور بيتربيف الذي فاز بنزال "IV CROWN SHOWDOWN"، ليحافظ على ألقابه الثلاثة ويضيف إليهم الحزام الرابع WBA من خصمه ديمتري بيفول بقرار أغلبية الحكام، ويصبح بطلاً للعالم في الوزن الخفيف الثقيل بلا منازع، موحداً بذلك جميع الألقاب الأربعة لأول مرة منذ 25 عاماً.

وكانت قد بدأت النزالات بأربع جولات ضمن "الأندركارد"، حيثحقق ماركو ماريك انتصاراً بإجماع الحكام على خصمه كريستيانلوبيز في وزن المتوسط.



وحقق الملاكم السعودي محمد العقل، في الوزن ذاته، انتصاراً بإجماع الحكام بعد أربع جولات تألق فيها وسط تصفيق وحماس الجمهور الذي حضر لتشجيعه في أول نزال له، حيث هزم الكولومبي خيسوس غونزاليس.



وفي نزال مثير بين البريطانيين بين ويتاكر وويليام كاميرون، انتهى بالتعادل رغم سقوط الأول إثر التحام قوي مع خصمه فوق الحبال، مما أدى إلى إصابة في ساقه اليمنى منعته من إكمال المواجهة، لكن قرار الحكام قضى بالتعادل العادل بين المتنافسين.



وفي النزال النسائي، احتفظت الأسترالية سكاي نيكولسون بلقب بطولة العالم للملاكمة في وزن الريشة بفوزها بالإجماع على البريطانية رافين تشابمان.



وفي بطولة IBO للوزن المتوسط، نجح كريس يوبانك جونيور في هزيمة كاميل سيريميتا بالضربة القاضية، حيث سيطر على جميع الجولات السبع وأسقط خصمه عدة مرات.

بعد نهاية المواجهة، صعد الملاكم كونور بن إلى الحلبة متحدياً خصمه اللدود متوعداً بهزيمته، وسط حضور مفاجئ للنجم البرازيلي نيمار الذي توسط الملاكمين في المواجهة الكلامية.



ودافع جاي أوبتايا عن لقبه في وزن الطراد بفوزه على جاك ماسيفي الجولة السادسة، حيث قدّم أداءً مميزًا انتهى بالضربة القاضية الفنية، ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم بتحقيقه الفوز رقم 26 في مسيرته.



أما فابيو واردلي فقد أنهى نزاله ضد فريزر كلارك بالضربة القاضية في الجولة الأولى، بعد أن وجه له لكمة قوية سقط على إثرها خصمه، تلاها وابل من اللكمات المتتابعة، ليتم نقل كلارك إلى المستشفى، ويحافظ واردلي بذلك على لقبه في الوزن الثقيل ضمن رابطة الملاكمة العالمية (WBA).



يذكر أن حفل انطلاق الموسم شهد وصلات غنائية للفنانين Missy Elliott و Ciara وBusta Rhymes، مع المؤدين الذي قدموا عرضاً مبهراً لقي استحسان الجمهور، كما أطلقت الألعاب النارية وتزينت السماء بشعار موسم الرياض عبر عرض بطائرات الدروزنز، أعلى منطقة بوليفارد وورلد إحدى أكبر وأبرز مناطق الموسم.



وعلى هامش الحفل حصلت إحدى الحاضرات ومن خلال القرعة على جائزة الجمهور وهي عبارة عن سيارة مرسيدس – بنز G CLASS مميزة.