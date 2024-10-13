شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة أيام أخيرة للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توشك مهلة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على الانتهاء في 18 أكتوبر 2024، حيث يُتاح للمخالفين سداد غراماتهم بنسبة تخفيض تصل إلى 50%، وذلك للمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 18 أبريل من العام نفسه.

تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الالتزام المروري، بيد أن هناك بعض المخالفات التي لا تشملها التخفيضات نظرًا لخطورتها على السلامة العامة.



أنواع المخالفات المرورية



تتضمن المخالفات غير المشمولة مخالفة التفحيط، نظرًا لما تشكله من خطر كبير على السائقين والمارة على حد سواء، بالإضافة إلى القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، والتي تهدد السلامة العامة مباشرةً. كما يُستثنى من التخفيض تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطرق التي تبلغ سرعتها القصوى 120 كلم/ساعة أو أقل، وأيضًا تجاوز السرعة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطرق التي تكون السرعة القصوى المسموحة فيها 140 كلم/ساعة.



من جهة أخرى، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفين الذين لم يتمكنوا من السداد خلال المهلة المقررة يمكنهم طلب تمديد فترة السداد بتخفيض قدره 25% عبر منصة "أبشر"، وذلك وفق المادة 75 من نظام المرور. يجب أن يتم تقديم الطلب خلال 15 يومًا من انتهاء فترة الاعتراض، على أن يشمل المخالفات التي لا تندرج تحت المخالفات الخطيرة