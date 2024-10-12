شكرا لمتابعة خبر عن ازدحام شديد حول كاتب سعودي في الأردن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية،من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة الأردنية عمان، لحضور غفير وازدحام شديد حول الكاتب أسامة المسلم، في مشهد وصف بـ “غير المألوف” .

وأظهر المقطع المصور، لحظة دخول الكاتب السعودي إلى المعرض رفقة رجال الأمن، ليتحول الأمر إلى حالة من الفوضى والتدافع للحصول على نسخة موقعة من أعمال المسلم، مما دفع إدارة المعرض إلى إلغاء حفل التوقيع.

وقد أثار مشهد الازدحام والتدافع الذي وقع داخل معرض الكتاب، اندهاش عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

ومن جانبه، علق الكاتب أسامة المسلم على إلغاء حفل توقيعه في الأردن، إذ قال عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “أعتذر لقرائي الأعزاء في المملكة الأردنية الهاشمية عن إلغاء التوقيع حفاظاً على سلامة الناس وأعدكم بالتعويض قريبًا في حفل توقيع بتنظيم أكبر واستعداد أفضل” .