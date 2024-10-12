شكرا لمتابعة خبر عن صيادون يتفاجأون بأسماك جانحة على شاطئ بحر الشعيبة بمكة المكرمة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاجأ عدد من الصيادين على شاطئ بحر الشعيبة بمكة المكرمة بظهور كميات كبيرة من الأسماك على الشاطئ

وانتشر مقطع على نطاق واسع أظهر عدد من الصيادين احتشدوا لاصطياد هذه الأسماك التي جنحت إلى الشاطئ في مشهد أثار استغرابهم وسعادتهم في نفس الوقت

ويبدو أن هذه الظاهرة حدثت نتيجة لعدة عوامل طبيعية، مثل تغير مؤشرات الطقس أو التيارات البحرية، مما أدى إلى تجمع الأسماك قرب السواحل.