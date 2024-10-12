شكرا لمتابعة خبر عن البيئة: المملكة تحتضن 550 نوعًا من الطيور من بينها 27 نوعًا مهدّدًا بالانقراض عالميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وجود (550) نوعًا من الطيور في المملكة، من بينها (27) نوعًا من الطيور المهدّدة بالانقراض عالميًا، من أشهرها القمري، والحبارى.

وأوضحت في منشورٍ لها بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة، أن هجرة الطيور حول العالم، تكون من أجل التكاثر، والبحث عن الأماكن المعتدلة مناخيًا، إضافةً إلى السعي وراء مصادر غذائية أكثر وفرة لها؛ بسبب انخفاض موارد الغذاء في بيئتها الأصلية، مضيفة أن قائمة الطيور المسجّلة في المملكة تضم (280) نوعًا من الطيور المهاجرة، من أبرزها، النحام الكبير، والرهو، وعقاب السهول، وعقاب ملكي شرقي، إضافةً إلى (219) نوعًا من الطيور المتكاثرة، و(51) نوعًا من الطيور الشاردة.

وتعمل الوزارة، عبر مراكزها المتخصصة، على حصر جميع أنواع الطيور في مختلف مناطق المملكة، وتقديم المعلومات الدقيقة عن مسارات هجرة الطيور، ووجود الأنواع وأنماط التوزيع المكاني لها؛ للعمل على استدامتها والمحافظة عليها.