شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تعمل في تطبيقات التوصيل: النساء يشعرن بالخصوصية معي..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تجيد الشابة السعودية سارة قيادة السيارة، لذا فضلت العمل فى إحد تطبيقات التوصيل بالهجرة كل لا يتأخر حصولها على وظيفة.

تحدثت سارة عن تجربتها فى لقاء مع قناة الاخبارية، قائلة: “انا حاليا لا أملك وظيفة، ففكرت فى العمل فى برنامج التوصيل، لانه يصلح لمن لا يملك وظيفة مثلى، أو من يحتاج لزيادة دخله”، مضيفة: “هذا افضل من الفراغ، كما أن أفضل شئ به انه مناسب لوقتك المتاح ، فى اى وقت تريدين تقولى بالعمل”.

ويلقى التطبيق الذى تعمل من خلاله سارة حاجة السيدات، كما أنه يخدم المرأة السائقة، تقول سارة: “أن الفتيات والسيدات يأخذن راحتهن أكثر معها ويشعرون بالخصوصية”.

تحقق سارة حسب قولها متوسط دخل يومى من 300 : 400 ريال خلال مدة لا تتجاوز 4 ساعات فى اليوم.