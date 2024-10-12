شكرا لمتابعة خبر عن طبيب مصري في ⁧‫حائل‬⁩ منذ 40 عاما يروي مدى حبه وتعلقه بالمنطقة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر طبيب مصري يقيم في حائل منذ 40 عامًا عن حبه الشديد للمملكة ومدى تعلقه بمدينة حائل إذ تربطه علاقة عميقة ومؤثرة مع المنطقة ويعتبرها وطنه الثاني.

وأسس الطبيب، الذي يمكن أن يُعرف بعطائه المستمر وتفانيه في مهنته، رابطًا قويًا مع أهل حائل، حيث ساهم في تقديم الرعاية الصحية لمئات المرضى على مدار السنوات.

وأشار الطبيب إلى أنه تمسك جدًا بحائل وبزوجته، معتبرًا أنها جزء لا يتجزأ من حياته. بالرغم من عدم إنجابهما أطفالًا، إلا أن حبهما ورعايتهما لبعضهما البعض خلقا أسرة مميزة بنمط حياتهم.

وفي سياق متصل وجه مجمع الوطني الطبي شكره للطبيب المصري حيث قال “الطبيب محمد أحمد احد أفراد أسرة الوطني عمل خلال الأربع عقود الماضية بحب واخلاص وتفاني كسب ثقة الجميع في حائل بحسن تعامله ومهنيته الراقية ”

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