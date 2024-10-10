شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" و"حرس الحدود".. ظبط مخالفي نظام الصيد البحري برابغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار جهود الحفاظ على الثروات المائية الحية، تمكنت فرق الرقابة التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، بالتعاون مع قيادة حرس الحدود، من ضبط ثلاثة مقيمين يمارسون الصيد باستخدام وسائل محظورة.



وتلقت الفرق بلاغاً من حرس الحدود، أمس الأربعاء، حول نشاط غير قانوني في المياه الإقليمية. وتمت مصادرة ثلاثة شباك من النايلون تستخدم في الصيد المحظور، إلى جانب حوالي 20 كيلوجراماً من الأسماك، والتي تم تسليمها إلى الجمعية الخيرية في رابغ.

من جهته أكد المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة لحماية الثروة البحرية، مشيراً إلى أن فرق الرقابة ستواصل تكثيف الجولات لضبط أي مخالفات لنظام الزراعة، من أجل ضمان استدامة الموارد المائية الحية في المملكة.