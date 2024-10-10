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"البيئة" و"حرس الحدود".. ظبط مخالفي نظام الصيد البحري برابغ

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عبدالعزيز العمري - رابغ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - في إطار جهود الحفاظ على الثروات المائية الحية، تمكنت فرق الرقابة التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، بالتعاون مع قيادة حرس الحدود، من ضبط ثلاثة مقيمين يمارسون الصيد باستخدام وسائل محظورة.

الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة لحماية الثروة البحرية - اليوم
الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة لحماية الثروة البحرية - اليوم

وتلقت الفرق بلاغاً من حرس الحدود، أمس الأربعاء، حول نشاط غير قانوني في المياه الإقليمية. وتمت مصادرة ثلاثة شباك من النايلون تستخدم في الصيد المحظور، إلى جانب حوالي 20 كيلوجراماً من الأسماك، والتي تم تسليمها إلى الجمعية الخيرية في رابغ.

من جهته أكد المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة لحماية الثروة البحرية، مشيراً إلى أن فرق الرقابة ستواصل تكثيف الجولات لضبط أي مخالفات لنظام الزراعة، من أجل ضمان استدامة الموارد المائية الحية في المملكة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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