شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تبدأ إزالة مخالفات السكراب بالخمرة على مساحة 3.5 مليون م2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة محافظة جدة اليوم، في إزالة التعديات لنشاط الخردة (السكراب) العشوائي في منطقة المستودعات جنوب جدة، على أرض الأمانة المقدرة مساحتها الإجمالية بنحو 3.5 مليون متر مربع، في خطوة تهدف إلى القضاء على مصادر التلوث والحرائق، والمخالفات المسببة للتشوه البصري.

وأوضحت الأمانة أن لجنة المستودعات استكملت الدراسات الفنية لأعمال التطوير والتنظيم لمنطقة المستودعات، والتي أظهرت نتائجها وجود تعديات ومخالفات عديدة بمواقع السكراب، مبينة أنه جرى التنسيق بين وكالة البلديات الفرعية، وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وبمشاركة الجهات الأمنية، حيث باشرت الفرق الميدانية جهود الإزالة، بعد اكتمال التجهيزات وتوريد المعدات وتهيئة المقرات للأعمال الميدانية.

وشددت أمانة جدة على مواصلة جهودها في رصد مخالفات الأنشطة العشوائية والحد من مصادر التلوث والحرائق ومسببات التشوه البصري، مؤكدة حرصها على ضمان الامتثال للمعايير البيئية والصحية والأمنية، والتخفيف من الآثار السلبية للممارسات المخالفة في نشاط السكراب، والذي سيرفع من مستوى التنظيم ويحسن من جودة الحياة.