شكرا لقرائتكم خبر ملاكمو نزال افتتاح موسم الرياض يقومون بالتمارين العلنية المفتوحة لهم وسط حضور إعلامي كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت مساء اليوم التمارين العلنية المفتوحة للملاكمين المشاركين في نزال افتتاح موسم الرياض 2024، وذلك استعدادًا لنزال IV CROWN SHOWDOWN الذي سيجمع بين نجمي الملاكمة الروسيين أرتور بيترفبيف ودميتري بيفول، بجوار حلبة "المملكة أرينا" التي ستشهد فوز أحدهم بلقب بطل العالم في الوزن الخفيف الثقيل بلا منازع.



وشهدت التمارين حضورًا من محبي الملاكمة الذين توافدوا لمشاهدة أبطالهم المفضلين وهم يستعرضون مهاراتهم داخل الحلبة.



بدأت الفعالية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، حيث كانت التمارين فرصة فريدة لعشاق الرياضة لمتابعة تحضيرات اللاعبين عن قرب والتفاعل معهم.

ولم تقتصر التمارين العلنية على النزال الرئيسي فحسب، بل شهدت أيضًا حضور مجموعة من الملاكمين المشاركين في النزالات الأخرى مثل البريطاني كريس يوبانك جونيور والبولندي كاميل سزيريميتا، والبريطاني فابيو ووردلي ومواطنه فريزر كلارك.



يذكر أن يوم غدٍ (الخميس) سيشهد إقامة مؤتمراً صحفياً سيتحدث فيه الملاكمين عن هذا النزال المرتقب واستعداداتهم له، كما سيطلقون التصريحات تجاه منافسيهم.