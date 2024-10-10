شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| مقاعد ذكية بإنترنت مجاني وشحن لاسلكي في حدائق مليجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت بلدية مليجة، بتركيب 4 مقاعد ذكية في عدد من الحدائق العامة مزودة بخدمة Wi-Fi مجانية ووحدات شحن الهواتف، سلكية ولا سلكية، حيث تعد خطوة تهدف إلى تحسين البيئة الحضرية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

من جهته قال رئيس بلدية مليجة، الأستاذ مناحي بن سعيدان، بأن هذه الخطوة تأتي كجزء من حملة شاملة تسعى من خلالها البلدية إلى تطوير المرافق العامة وتعزيز مستوى الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأشار إلى أنه تم توزيع المقاعد الذكية في حديقة الشلال، وحديقة الملاعب، وحديقة الأمير محمد بن فهد، لافتا إلى إن هذه المقاعد الحديثة مزودة بخدمة Wi-Fi مجانية ووحدات شحن الهواتف، سلكية ولا سلكية مما يعزز من تجربة المستخدمين ويجعلها أكثر راحة وملاءمة لعصر التقنيات الحديثة.



ونوه بأنها تأتي في إطار جهود البلدية المستمرة لتحقيق بيئة حضرية متكاملة تجمع بين الجمال والتكنولوجيا، وتساهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، هذه المبادرة ليست فقط لتحسين المظهر الجمالي للحدائق، بل أيضًا لتعزيز التواصل الرقمي وتوفير بيئة مريحة ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمع.

ويعد تركيب المقاعد الذكية خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية للحدائق في مليجة، ويعكس التزام البلدية بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق رؤيتها لمدينة ذكية ومستدامة.