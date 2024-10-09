شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يدشن عددًا من مشاريع الصيانة والمبادرات خلال زيارته للباحة والان نبدء بالتفاصيل



واطلع الوزير على سير العمل في الفرع وأبرز الخدمات التي يتم تقديمها للمراجعين والمستفيدين، وكذلك الخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله، كما التقى بمنسوبي ومنسوبات الفرع واستمع لمتطلباتهم واحتياجاتهم بما يمكنهم من العمل لتحقيق لرسالة الوزارة وأهدافها العامة، كما التقى بعدد من المراجعين للفرع ووجه بتنفيذ وإنهاء معاملاتهم فوراً .

صيانة وتشغيل المساجد ودشن في مقر الفرع مشروع لعقود الصيانة والتشغيل لجوامع ومساجد المنطقة بتكلفة تزيد عن 42 مليون ريال.

وتمثل هذه العقود كافة الجوامع بالمنطقة بنسبة 100%، فيما تشمل العقود للمساجد بنسبة 66% بالمنطقة.



في حين دشن المبادرة التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بزراعة 50 ألف شجرة بمساجد وجوامع المنطقة على مدى ثلاثة أعوام، لرفع نسبة الغطاء النباتي والقضاء على التصحر وزيادة المساحات الخضراء في محيط الجوامع والمساجد و مكافحة التلوث وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين المشهد الحضاري وزيادة المساحات الخضراء حول بيوت الله لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي من مستهدفاتها وأبرز مشاريعها



كما دشن مبادرات الفرص التطوعية بواقع 5000 فرصة في عدة مجالات منه الخدمية والدينية والفنية والإعلامية والاجتماعية اوالبيئية والإدارية والثقافية والتنظيمية وذلك عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي والتي سوف يتم تنفيذها خلال عامين .

تطوير الخدمات ونوه في كلمة له خلال لقائه بمدير الفرع ومدراء الأقسام بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الآمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير

وأكد خلال حديثه على عظم المهمة والمسؤولية التي تقع على العاملين في فرع الوزارة في منطقة الباحة وفي جميع المناطق، وذلك لارتباط العمل ببيوت الله والدعوة اليه، مبيناً أهمية أن يستشعر الموظفين ومنسوبي المساجد ذلك وأن يحتسبوا ذلك عند الله عز وجل، وأن يعلموا انه سبحانه وتعالى يجازيهم ويثيبهم على عملهم وهو أهم من الاجر المادي الذي يتقاضونه.



وتحدث عن دور المنابر المهم في توعية المجتمع مشدداً على ضرورة حمايتها من أصحاب الأفكار الهدامة التي تسيء للإسلام وتثير الفتنة، مؤكداً في الوقت نفسه على حرص الوزارة بان تكون المنابر الدعوية منابر خير يستفيد منها الناس وتلامس احتياجاتهم وتعزز فيهم الوعي في جميع الجوانب وتدعوا إلى الوسطية والاعتدال ونبذ العنف وأن تجمع قلوب الناس على ولاة الأمر وتقوي فيهم حب الوطن والانتماء له.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار التوجيهات السامية للوقوف على سير عمل الفروع ومتابعتها وتلمس احتياجات المواطنين وبحث سبل تطوير الخدمات بالمناطق، بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وفق أهداف ورؤية المملكة 2030. الدمام - شريف احمد - في إطار الجهود المتواصلة للوقوف على احتياجات المواطنين والمقيمين من قطاعات الشؤون الإسلامية بالمناطق قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء السادس من شهر ربيع الآخر لعام 1446هـ بزيارة تفقدية لمقر فرع الوزارة بمنطقة الباحة، ولقاء العاملين بفرع الوزارة بالمنطقة وتدشين عدد من مشاريع الصيانة والمبادرات.واطلع الوزير على سير العمل في الفرع وأبرز الخدمات التي يتم تقديمها للمراجعين والمستفيدين، وكذلك الخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله، كما التقى بمنسوبي ومنسوبات الفرع واستمع لمتطلباتهم واحتياجاتهم بما يمكنهم من العمل لتحقيق لرسالة الوزارة وأهدافها العامة، كما التقى بعدد من المراجعين للفرع ووجه بتنفيذ وإنهاء معاملاتهم فوراً .ودشن في مقر الفرع مشروع لعقود الصيانة والتشغيل لجوامع ومساجد المنطقة بتكلفة تزيد عن 42 مليون ريال.وتمثل هذه العقود كافة الجوامع بالمنطقة بنسبة 100%، فيما تشمل العقود للمساجد بنسبة 66% بالمنطقة.في حين دشن المبادرة التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بزراعة 50 ألف شجرة بمساجد وجوامع المنطقة على مدى ثلاثة أعوام، لرفع نسبة الغطاء النباتي والقضاء على التصحر وزيادة المساحات الخضراء في محيط الجوامع والمساجد و مكافحة التلوث وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين المشهد الحضاري وزيادة المساحات الخضراء حول بيوت الله لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي من مستهدفاتها وأبرز مشاريعها السعودية الخضراء.كما دشن مبادرات الفرص التطوعية بواقع 5000 فرصة في عدة مجالات منه الخدمية والدينية والفنية والإعلامية والاجتماعية اوالبيئية والإدارية والثقافية والتنظيمية وذلك عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي والتي سوف يتم تنفيذها خلال عامين .ونوه في كلمة له خلال لقائه بمدير الفرع ومدراء الأقسام بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الآمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله للوزارة لتقوم بالمهام المناطة بها من عناية وخدمة لبيوت الله وكذلك للقيام بواجبها الدعوي من خلال توجيه الناس وإرشادهم وتوعيتهم لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة.وأكد خلال حديثه على عظم المهمة والمسؤولية التي تقع على العاملين في فرع الوزارة في منطقة الباحة وفي جميع المناطق، وذلك لارتباط العمل ببيوت الله والدعوة اليه، مبيناً أهمية أن يستشعر الموظفين ومنسوبي المساجد ذلك وأن يحتسبوا ذلك عند الله عز وجل، وأن يعلموا انه سبحانه وتعالى يجازيهم ويثيبهم على عملهم وهو أهم من الاجر المادي الذي يتقاضونه.وتحدث عن دور المنابر المهم في توعية المجتمع مشدداً على ضرورة حمايتها من أصحاب الأفكار الهدامة التي تسيء للإسلام وتثير الفتنة، مؤكداً في الوقت نفسه على حرص الوزارة بان تكون المنابر الدعوية منابر خير يستفيد منها الناس وتلامس احتياجاتهم وتعزز فيهم الوعي في جميع الجوانب وتدعوا إلى الوسطية والاعتدال ونبذ العنف وأن تجمع قلوب الناس على ولاة الأمر وتقوي فيهم حب الوطن والانتماء له.الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار التوجيهات السامية للوقوف على سير عمل الفروع ومتابعتها وتلمس احتياجات المواطنين وبحث سبل تطوير الخدمات بالمناطق، بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وفق أهداف ورؤية المملكة 2030.