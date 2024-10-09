شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل": أكثر من 85 مليون شحنة بريدية خلال النصف الأول من 2024م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تحقيق قفزة نوعية في حجم الشحنات البريدية المنقولة خلال النصف الأول من عام 2024م، حيث تجاوز عدد الشحنات 85 مليون شحنة، وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة في طلبات الشحن وخدمات التوصيل.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 57% مقارنة بموسم رمضان العام الماضي، مما يشير إلى تنامي الاعتماد على خدمات الشحن والنقل البريدي.



سرية المعلومات



وشاركت في هذا الإنجاز أكثر من 70 شركة مرخصة في قطاع البريد ونقل الطرود، حيث تلتزم هذه الشركات بتسليم الشحنات للمواقع المحددة، وضمان الحفاظ على سرية المعلومات ومحتويات الطرود، إلى جانب الاستجابة السريعة لشكاوى واستفسارات المستفيدين.



وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطتها لتعزيز كفاءة الخدمات البريدية وتلبية احتياجات المستفيدين عبر تحسين مستوى الخدمة وتوسيع قدرات النقل.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام شركات الشحن بنقل الطرود بشكل يومي، بما يساهم في تلبية الطلبات المتزايدة على خدمات النقل اللوجستي ويعزز دور المملكة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.