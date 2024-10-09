شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن.. موعد إيداع الدفعة 83 لشهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

حساب المواطن

هل يؤثر استخراج شهادة الأسر المنتجة على دعم المواطن؟

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

فتح بوابة حساب المواطن واختيار "تسجيل جديد".

إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونة "البدء في بناء حسابك".

إدخال البيانات المطلوبة، والضغط على "حفظ"، ثم "التالي".

ستظهر رسالة "تم استلام طلبك بنجاح، طليك قيد المراجعة".

الدمام - شريف احمد - أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على "إكس" صدور نتائج الأهلية للدورة 83 (شهر أكتوبر 2024).سيتم إيداع الدفعة غدًا الخميس 10 أكتوبر، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط.يقدم برنامج حساب المواطن الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، ويوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.أوضح حساب خدمة المستفيدين على "إكس" الاستفسار عن تأثير استخراج شهادة الأسر المنتجة على دعم المواطن، مبينًا: "لايؤثرذلك، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، وفي حال انطبقت شروط الأهلية المستفيد وكان مستحق سيشمله الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية".يمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من خدماته عن طريق الخطوات التالية: