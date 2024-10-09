شكرا لقرائتكم خبر عن في عالمي البريد.. "سبل" خدمات وطنية وجوائز عالمية على مدى 98 عامًا والان نبدء بالتفاصيل



وأعلن تاريخ اليوم العالمي للبريد في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في طوكيو باليابان في عام 1969، ومنذ ذلك الحين تشارك بلدان العالم في الاحتفالات، وتستخدم العديد من الدول المناسبة لعرض وترويج المنتجات والخدمات البريدية الجديدة. الهياكل الأساسية للتنمية وفي عام 2015، ألتزمت العديد من البلدان بالعمل معًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر، ومنها القضاء على الفقر المدقع والجوع، ومكافحة التفاوت "عدم المساواة" والجور والعمل على قلب تأثير تغيير المناخ.

ولخدمات البريد دورها في الجهود العالمية التي تبذل في هذا الصدد، من خلال توفيرها الهياكل الأساسية اللازمة للتنمية.

الوصول إلى الخدمات المالية تمكن أكثر من 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم - أي ما يقارب 28% من السكان البالغين في العالم، من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية "المدفوعات والتحويلات المالية والمدخرات" التي توفرها الشبكات البريدية.

نما سوق الطرود العالمية من أقل من 450 مليار دولار أمريكي في 2018 إلى أكثر من 500 مليار دولار أمريكي في 2020.

توفر 53% من مكاتب البريد في جميع أنحاء العالم خدمة مالية مهمة، وهي خدمة التأمين التي تزيد من قدرة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض على الصمود عندما يواجهون أوضاع دخل غير مستقرة ولا يمكن التنبؤ بها

ليس للبريد مثيلًا في قدرته على تقديم الخدمات لأي شخص في أي مكان، بسبب شبكته التي تضم أكثر من 650 ألف مكتب بريدي و5.3 مليون موظف على مستوى العالم، وتفويض خدمة عامة من العديد من الحكومات.

تأسيس البريد السعودي تأسس البريد السعودي عام 1926م، لتقديم الخدمات البريدية في جميع المناطق، ليصبح بهذا التاريخ إحدى أقدم المؤسسات الوطنية على الإطلاق، وفي عام 1927 انضم إلى عضوية الاتحاد البريدي العالم.

دشن "البريد السعودي" في عام 2021، هويته الجديدة باسم "سبل"، لتنسجم مع استراتيجية التحول التي تشهدها المؤسسة، لتتواءم مع أحد مكامن قوة المملكة كمركز ربط لقارات العالم، عبر فروعها ومكاتبها المنتشرة، ومن خلال تقديم حزمة مبتكرة من الخدمات البریدیة واللوجستية غیر التقليدية، وتمكین برامج الحكومة الإلكترونية، وتطبيقات التجارة الإلكترونية من الاستفادة من الشراكات مع القطاعين العام والخاص.

فضلًا عن تطوير تعاملات الحكومة الإلكترونية، وتیسیر تبادلات التجارة الإلكترونية، طبقًا لأفضل المقاييس العالمية المعتبرة في المجال اللوجستي.

خدمات صحية نجحت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ تجارب فرضية تمّت في موسم الحج 1444هـ لنقل وحدات الدم باستخدام طائرات "الدرونز" في المشاعر المقدّسة، من خلال تطبيق معايير السرعة والأمان للخدمات الإسعافية المقدمة لضيوف الرحمن، ليجري اختصار الوقت من ساعتين إلى دقيقتين.

تطوير العنوان الوطني كما طوّرت المؤسسة العنوان الوطني ليكون عنوانًا وطنيًا مختصرًا ليسهل حفظه لدى المواطنين والمقيمين، وهو نظام عنونة تتبعه حكومة المملكة العربية

كما حاز العنوان الوطني على عدة اعتمادات محلية وعالمية، من خلال اختياره كأحد المراجع الدولية لأساليب العنونة في وثيقة المعيار الدولي للعنونة، ومطابقًا للمعيار الدولي من قبل منظمة الاتحاد البريدي العالمي ( UPU ).

بالإضافة إلى اعتماده من قبل منظمة الآيزو ISO 19160 وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية، نظرًا إلى تميزه بالدقة العالية جدًا في العنونة، إذ تصل دقته إلى واحد متر مربع، ويغطي 100% من مباني المملكة العربية السعودية.

ويجمع العنوان الوطني بين تأثير الأعمال وتعزيز تجربة العميل، من خلال تبسيط العنوان الذي من شأنه تطوير وتحسين تجربة العميل في منصات التسوق الإلكتروني والخدمات اللوجستية.

الاستثمار في القطاع اللوجيستي استحوذت مؤسسة البريد السعودي بالكامل على شركة ناقل اكسبريس، لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع اللوجيستي الذي يُعد أحد أهم القطاعات التي تمثل امتدادًا للكثير من الأعمال التجارية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأسست شركة Infinite PL (شركة سبل للخدمات الرقمية) لتعمل كذراع تقني لإحداث نقلة نوعية في تحول القطاع اللوجستي، وخلق حلول مبتكرة تسهم في إثراء التجارب الرقمية والتقنية في المجال اللوجستي.

تطوير الخدمات البريدية المحلية وتُعد سبل من أفضل 50 مشغلًا بريديًا في العالم، عبر التركيز على تطوير الخدمات البريدية المحلية، وتحسين مؤشرات الأداء، وابتكار خدمات جديدة.

ويقدر حجم سوق البريد السريع والطرود ( CEP ) في المملكة العربية السعودية بـ 1.27 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.88 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.76% خلال الفترة المتوقعة 2024 - 2030.

جائزة التميز البريدي في أكتوبر 2022، فازت المملكة العربية السعودية في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بالعاصمة السويسرية برن، بجائزة التميز البريدي لمعايير المؤشر المتكامل للتنمية البريدية.

وهي الجائزة التي يمنحها الاتحاد البريدي العالمي للدولة التي حققت نجاحًا ملحوظًا في رفع مؤشرات أداء التنمية البريدية، من حيث جودة الخدمة والموثوقية، والقدرة على تقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء، والمرونة في التغلب على التحديات، بما يحقق سرعة وسهولة الوصول للمواطنين.

شاحنات نقل كهربائية وفي 22 نوفمبر 2023، دشنت شركة ناقل المملوكة لمؤسسة البريد السعودي "سبل"، أولى شاحنات نقل كهربائية في المملكة، بعد منحها الترخيص من قبل الهيئة العامة للنقل، التي تهدف إلى الحد من آثار الانبعاثات الكربونية، وتحسين سلوك استخدام وسائل.

وفي 8 مارس 2024، أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طابعًا بريديًا تذكاريًا بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف يوم الثامن من شهر مارس كل عام، وذلك احتفاءً باليوم المخصص لكل نساء العالم.

الجائزة العالمية للأداء وفي 29 أبريل 2024، حققت مؤسسة البريد السعودي "سبل" المركز السابع على مستوى العالم من بين 185 دولة، ضمن جائزة الأداء والعناية بخدمة العملاء للاستعلامات الدولية EMS من الاتحاد البريدي العالمي UPU لعام 2023.

وفي 26 أغسطس 2024، سجلت "سبل"، وصححت ما يقارب 3 آلاف عنوان جيومكاني تابع لوزارة الصحة، لتسهيل عملية الوصول لتلك المنشآت بكل يسر وسهولة، وتوفير بياناتها بشكل واضح على خرائط جوجل.

ويسهم ذلك تعزيز سرعة الاستجابة لمختلف خدمات الطوارئ، وتقليص مدة التنقل، وتطوير البنية الأساسية للخدمات اللوجستية والجيومكانية.

جائزة TradePost العالمية وفي 15 سبتمبر 2024، حصل البريد السعودي "سبل" على جائزة TradePost 2024 العالمية المقدمة من الاتحاد البريدي العالمي والتحالف العالمي لتيسير التجارة، وذلك عن مشروعها Prepaid SMEs platform المخصص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تسهيل أعمالها من خلال الممكنات اللوجستية التي تقدمها سبل.

وفي 23 سبتمبر 2024، أصدرت "سُبل" طابعًا بريديًا تذكاريًا تخليدًا لتوحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، لتتحول إلى قصة حب وانتماء وولاء لوطن العز والشموخ، وابتهاجًا باليوم الوطني السعودي 94، تحت شعار "نحلم ونحقق".

كما حصلت "سبل في 28 سبتمبر 2024، على جائزة أفضل مبادرة في مجال التطوير أو التصميم التنظيمي على مستوى الجهات العالمية لعام 2024م، والممنوحة من المعهد البريطاني العالمي للموارد البشرية CIPD ، وذلك في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

طوابع تاريخية من أقدم طوابع مؤسسة البريد السعودي "سبل"، أول طابع أمر به المؤسس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- عام 1926، وطابع توحيد المملكة الذي يحكي قصة توحيدها على يديه - رحمه الله-.

وتخطت الطوابع البريدية التي تصدرها المؤسسة حاجز 493 طابعًا بريديًا، واكبت من خلالها الأحداث الوطنية، ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية والمبادرات الإنسانية وغيرها.

وكذلك أهم المناسبات الدولية، إذ تصدر الطوابع البريدية والتذكارية ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، أو لتخليدِ مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك للمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ. موسوعة جينيس للأرقام القياسية دخلت "سبل" موسوعة جينيس للأرقام القياسية بالتعاون مع هيئة الترفيه، بعد إصدارها أكبر طابع بريدي في العالم بمساحة 5.95 متر مربع، ليحقق بذلك الرقم القياسي متخطيًا الرقم السابق الذي يبلغ 4.11 متر مربعة.



بالإضافة إلى إصدار بطاقة بريدية بتقنية رائحة الورد الطائفي، ليعكس ذلك مدى التطور الذي وصلت إليه صناعة الطوابع البريدية والتي تميزت بها سبل. سمة أمنية وتتميز الطوابع البريدية السعودية بـ "سمة أمنية" تحول دون تزويرها، وتسهل تمييزها عن الطوابع المزورة، وتحفظ في الوقت ذاته حقوق المؤسسة والملكية الفكرية الخاصة بها. الدمام - شريف احمد - يحتفل العالم بالبريد في 9 أكتوبر من كل عام، وهو الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي في عام 1874 في العاصمة السويسرية برن.وأعلن تاريخ اليوم العالمي للبريد في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في طوكيو باليابان في عام 1969، ومنذ ذلك الحين تشارك بلدان العالم في الاحتفالات، وتستخدم العديد من الدول المناسبة لعرض وترويج المنتجات والخدمات البريدية الجديدة.وفي عام 2015، ألتزمت العديد من البلدان بالعمل معًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر، ومنها القضاء على الفقر المدقع والجوع، ومكافحة التفاوت "عدم المساواة" والجور والعمل على قلب تأثير تغيير المناخ.ولخدمات البريد دورها في الجهود العالمية التي تبذل في هذا الصدد، من خلال توفيرها الهياكل الأساسية اللازمة للتنمية.تمكن أكثر من 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم - أي ما يقارب 28% من السكان البالغين في العالم، من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية "المدفوعات والتحويلات المالية والمدخرات" التي توفرها الشبكات البريدية.نما سوق الطرود العالمية من أقل من 450 مليار دولار أمريكي في 2018 إلى أكثر من 500 مليار دولار أمريكي في 2020.توفر 53% من مكاتب البريد في جميع أنحاء العالم خدمة مالية مهمة، وهي خدمة التأمين التي تزيد من قدرة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض على الصمود عندما يواجهون أوضاع دخل غير مستقرة ولا يمكن التنبؤ بهاليس للبريد مثيلًا في قدرته على تقديم الخدمات لأي شخص في أي مكان، بسبب شبكته التي تضم أكثر من 650 ألف مكتب بريدي و5.3 مليون موظف على مستوى العالم، وتفويض خدمة عامة من العديد من الحكومات.تأسس البريد السعودي عام 1926م، لتقديم الخدمات البريدية في جميع المناطق، ليصبح بهذا التاريخ إحدى أقدم المؤسسات الوطنية على الإطلاق، وفي عام 1927 انضم إلى عضوية الاتحاد البريدي العالم.دشن "البريد السعودي" في عام 2021، هويته الجديدة باسم "سبل"، لتنسجم مع استراتيجية التحول التي تشهدها المؤسسة، لتتواءم مع أحد مكامن قوة المملكة كمركز ربط لقارات العالم، عبر فروعها ومكاتبها المنتشرة، ومن خلال تقديم حزمة مبتكرة من الخدمات البریدیة واللوجستية غیر التقليدية، وتمكین برامج الحكومة الإلكترونية، وتطبيقات التجارة الإلكترونية من الاستفادة من الشراكات مع القطاعين العام والخاص.فضلًا عن تطوير تعاملات الحكومة الإلكترونية، وتیسیر تبادلات التجارة الإلكترونية، طبقًا لأفضل المقاييس العالمية المعتبرة في المجال اللوجستي.نجحت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ تجارب فرضية تمّت في موسم الحج 1444هـ لنقل وحدات الدم باستخدام طائرات "الدرونز" في المشاعر المقدّسة، من خلال تطبيق معايير السرعة والأمان للخدمات الإسعافية المقدمة لضيوف الرحمن، ليجري اختصار الوقت من ساعتين إلى دقيقتين.كما طوّرت المؤسسة العنوان الوطني ليكون عنوانًا وطنيًا مختصرًا ليسهل حفظه لدى المواطنين والمقيمين، وهو نظام عنونة تتبعه حكومة المملكة العربية السعودية ، لتسهيل الاستدلال على عناوين المنازل، والمقرات الحكومية، والمنشآت التجارية، وصادق عليه مجلس الوزراء السعودي عام 1434هـ/ 2013م، ليكون المرجع الرئيس للعَنْوَنَة في المملكة.كما حاز العنوان الوطني على عدة اعتمادات محلية وعالمية، من خلال اختياره كأحد المراجع الدولية لأساليب العنونة في وثيقة المعيار الدولي للعنونة، ومطابقًا للمعيار الدولي من قبل منظمة الاتحاد البريدي العالمي ().بالإضافة إلى اعتماده من قبل منظمة الآيزووهيئة المواصفات والمقاييس السعودية، نظرًا إلى تميزه بالدقة العالية جدًا في العنونة، إذ تصل دقته إلى واحد متر مربع، ويغطي 100% من مباني المملكة العربية السعودية.ويجمع العنوان الوطني بين تأثير الأعمال وتعزيز تجربة العميل، من خلال تبسيط العنوان الذي من شأنه تطوير وتحسين تجربة العميل في منصات التسوق الإلكتروني والخدمات اللوجستية.استحوذت مؤسسة البريد السعودي بالكامل على شركة ناقل اكسبريس، لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع اللوجيستي الذي يُعد أحد أهم القطاعات التي تمثل امتدادًا للكثير من الأعمال التجارية في الأسواق المحلية والعالمية.وأسست شركة(شركة سبل للخدمات الرقمية) لتعمل كذراع تقني لإحداث نقلة نوعية في تحول القطاع اللوجستي، وخلق حلول مبتكرة تسهم في إثراء التجارب الرقمية والتقنية في المجال اللوجستي.وتُعد سبل من أفضل 50 مشغلًا بريديًا في العالم، عبر التركيز على تطوير الخدمات البريدية المحلية، وتحسين مؤشرات الأداء، وابتكار خدمات جديدة.ويقدر حجم سوق البريد السريع والطرود () في المملكة العربية السعودية بـ 1.27 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.88 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.76% خلال الفترة المتوقعة 2024 - 2030.في أكتوبر 2022، فازت المملكة العربية السعودية في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بالعاصمة السويسرية برن، بجائزة التميز البريدي لمعايير المؤشر المتكامل للتنمية البريدية.وهي الجائزة التي يمنحها الاتحاد البريدي العالمي للدولة التي حققت نجاحًا ملحوظًا في رفع مؤشرات أداء التنمية البريدية، من حيث جودة الخدمة والموثوقية، والقدرة على تقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء، والمرونة في التغلب على التحديات، بما يحقق سرعة وسهولة الوصول للمواطنين.وفي 22 نوفمبر 2023، دشنت شركة ناقل المملوكة لمؤسسة البريد السعودي "سبل"، أولى شاحنات نقل كهربائية في المملكة، بعد منحها الترخيص من قبل الهيئة العامة للنقل، التي تهدف إلى الحد من آثار الانبعاثات الكربونية، وتحسين سلوك استخدام وسائل.وفي 8 مارس 2024، أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طابعًا بريديًا تذكاريًا بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف يوم الثامن من شهر مارس كل عام، وذلك احتفاءً باليوم المخصص لكل نساء العالم.وفي 29 أبريل 2024، حققت مؤسسة البريد السعودي "سبل" المركز السابع على مستوى العالم من بين 185 دولة، ضمن جائزة الأداء والعناية بخدمة العملاء للاستعلامات الدوليةمن الاتحاد البريدي العالميلعام 2023.وفي 26 أغسطس 2024، سجلت "سبل"، وصححت ما يقارب 3 آلاف عنوان جيومكاني تابع لوزارة الصحة، لتسهيل عملية الوصول لتلك المنشآت بكل يسر وسهولة، وتوفير بياناتها بشكل واضح على خرائط جوجل.ويسهم ذلك تعزيز سرعة الاستجابة لمختلف خدمات الطوارئ، وتقليص مدة التنقل، وتطوير البنية الأساسية للخدمات اللوجستية والجيومكانية.وفي 15 سبتمبر 2024، حصل البريد السعودي "سبل" على جائزةالعالمية المقدمة من الاتحاد البريدي العالمي والتحالف العالمي لتيسير التجارة، وذلك عن مشروعهاالمخصص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تسهيل أعمالها من خلال الممكنات اللوجستية التي تقدمها سبل.وفي 23 سبتمبر 2024، أصدرت "سُبل" طابعًا بريديًا تذكاريًا تخليدًا لتوحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، لتتحول إلى قصة حب وانتماء وولاء لوطن العز والشموخ، وابتهاجًا باليوم الوطني السعودي 94، تحت شعار "نحلم ونحقق".كما حصلت "سبل في 28 سبتمبر 2024، على جائزة أفضل مبادرة في مجال التطوير أو التصميم التنظيمي على مستوى الجهات العالمية لعام 2024م، والممنوحة من المعهد البريطاني العالمي للموارد البشرية، وذلك في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.من أقدم طوابع مؤسسة البريد السعودي "سبل"، أول طابع أمر به المؤسس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- عام 1926، وطابع توحيد المملكة الذي يحكي قصة توحيدها على يديه - رحمه الله-.وتخطت الطوابع البريدية التي تصدرها المؤسسة حاجز 493 طابعًا بريديًا، واكبت من خلالها الأحداث الوطنية، ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية والمبادرات الإنسانية وغيرها.وكذلك أهم المناسبات الدولية، إذ تصدر الطوابع البريدية والتذكارية ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، أو لتخليدِ مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك للمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.دخلت "سبل" موسوعة جينيس للأرقام القياسية بالتعاون مع هيئة الترفيه، بعد إصدارها أكبر طابع بريدي في العالم بمساحة 5.95 متر مربع، ليحقق بذلك الرقم القياسي متخطيًا الرقم السابق الذي يبلغ 4.11 متر مربعة.بالإضافة إلى إصدار بطاقة بريدية بتقنية رائحة الورد الطائفي، ليعكس ذلك مدى التطور الذي وصلت إليه صناعة الطوابع البريدية والتي تميزت بها سبل.وتتميز الطوابع البريدية السعودية بـ "سمة أمنية" تحول دون تزويرها، وتسهل تمييزها عن الطوابع المزورة، وتحفظ في الوقت ذاته حقوق المؤسسة والملكية الفكرية الخاصة بها.