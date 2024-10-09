السعودية | “الصحة”: إيقاف شخصين لادعائهما علاج العقم والجلطات وممارسة مهن صحية بلا ترخيص وإحالتهما إلى النيابة العامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن إيقاف شخصين بمنطقة حائل، (مواطنة، ومقيم من جنسية عربية)، قاما بادعاء العلاج وامتهان مهنة الطب والإعلان عن ذلك في عدد من وسائل التواصل دون أهلية أو وجود تراخيص مزاولة مهنة، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضحت “الصحة”، أن مخالفة المواطنة تمثّلت في إدعائها عبر منشور في وسائل التواصل عن قيامها بممارسة الطب الشعبي، والخلطات الشعبية، وعلاج العقم، والغدة، والجلطات دون وجود ترخيص مزاولة مهنة، فيما أدعى المقيم من جنسية عربية في إعلان منشور عن قيامه بممارسة مهنة أخصائي تخاطب وصعوبات تعلم بدون وجود ترخيص مزاولة مهنة.

وتهيب وزارة الصحة بتلقي الخدمات الصحية من المنشآت والممارسين المصرحين من الوزارة، وتجنب مدعي العلاج الذين يستغلون منصات التواصل لاستدراج المرضى، معرضين صحتهم وسلامتهم للمخاطر بعلاجات أو ممارسات أو خلطات غير مصرحة وقد تكون مضرة للصحة، كما تحذر من الإعلان عن المخالفات الصحية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دون ترخيص، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ويأتي ذلك ضمن جهود “الصحة” في تشديد الرقابة على الممارسات الضارة في منصات التواصل الاجتماعي، واستغلال حاجات المرضى، ضمن جولات ميدانية وإلكترونية لضمان سلامة المرضى وصحة الممارسات المهنية للصحة وحفاظًا على الصحة العامة.

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