السعودية | التجارة تستدعي 7938 مركبة من طرازات مختلفة لخلل في نظام الفرامل المدمج (IB)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - "???????" ???? ?????? ???? ??? ???? ???? ????? ?? ????? ??????? (???) ??-??-???? ??

الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 7938 مركبة من طرازات مختلفة.

وأوضحت أن الاستدعاء شمل 7,754 مركبة BMW ، و 124 مركبة MINI ، بالإضافة إلى 60 مركبة رولز رويس 2023 – 2024.

وذكرت أن الاستدعاء جاء لخلل في نظام الفرامل المدمج (IB) قد يؤدي إلى تعطل نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS)، ونظام التحكم في الثبات (DSC)، مما قد يزيد من مسافة التوقف وزيادة خطر وقوع حادث.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراء المطلوب هو التحقّق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لاستبدال نظام الفرامل المدمج IB.

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