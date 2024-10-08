شكرا لمتابعة خبر عن فرق الإنقاذ تنجح في العُثور على مفقود وادي بن هشبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت فرق الانقاذ فى العثور صباح اليوم على مفقود وادي بن هشبل، السبيعني “سعود الشهراني” في منطقة عسير، بعد أن فقده ذووه يوم أمس، حيث تم العثور عليه في موقع يُعرف بـ “مزارع جبل الضور”، وهو بصحة جيدة.

وقد شارك في عمليات البحث فريق عون للبحث والإنقاذ والهلال الأحمر السعودي وعدد من المتطوعين من أبناء المركز، وبعد العثور عليه، تم نقله بواسطة الهلال الأحمر لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من صحته، بالإضافة إلى تقديم العلاج المطلوب من قبل المركز الصحي.