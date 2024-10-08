شكرا لقرائتكم خبر مجموعة فقيه للرعاية الصحية تكرم المتميزين في المجال الصحي بجوائز تبلغ مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية عن خطتها لتكريم نخبة من الباحثين والمبتكرين البارزين من جميع أنحاء المملكة للعام الثالث على التوالي بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وذلك ضمن مبادرتها الوطنية "جائزة الدكتور سليمان فقيه للأبحاث الطبية والابتكار والتثقيف الصحي والتعليم الطبي".



تبلغ قيمة الجوائز هذا العام مليون ريال سعودي، سيحصل عليها الفائزون تقديرًا لجهودهم المتميزة في النهوض بالعلوم الطبية والرعاية الصحية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الطبي الثالث الذي تنظمه المجموعة في نوفمبر المقبل، بحضور شخصيات سعودية بارزة بالإضافة إلى متحدثين دوليين.



تُقام احتفالية جائزة الدكتور سليمان فقيه للأبحاث الطبية والابتكار والتثقيف الصحي والتعليم الطبي بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وتتزامن هذا العام مع احتفال مجموعة فقيه بمرور 47 عامًا على إنشائها.



وأكد د. زياد الحربي، نائب رئيس مجموعة فقيه لقطاع التعليم والتدريب، أن الحرص على إقامة هذه الفعالية السنوية يأتي ضمن مبادرتنا الوطنية "جائزة الدكتور سليمان فقيه" المخصصة لدعم وتشجيع العلماء والباحثين والمبدعين والمبتكرين بالمجال الصحي في السعودية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.



كما يتضمن الحفل الاحتفاء بخريجي البورد السعودي والزمالات الدقيقة بمستشفى الدكتور سليمان فقيه لعام ٢٠٢٤، حيث توفر مستشفى الدكتور سليمان فقيه من خلال برامجها المتعددة والمعتمَدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فرصَ التدريب وفق أعلىمعايير التعليم الطبي، من أجل تطوير مهارات الممارسين الصحيّين في مختلف المجالات الصحية بالمملكة.



وكشف د. زياد الحربي أن المؤتمر هذا العام سوف يستمر كعادته في استضافة الفعاليات العلمية المتميزة، بهدف توفير منصة للمناقشات العلمية الجادة وتبادل المعرفة، وتسليط الضوء على أحدث الممارسات والتقنيات والابتكارات لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى، ومعالجة التحديات التي تقابل المختصين في مختلف المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية.



موضحًا أن برنامج المؤتمر سيكون حافلًا بالمحاضرات والندوات وورش العمل التخصصية بساعات معتمدة في مجالات الطب والجراحة والتمريض، والجودة والكفاءة التشغيلية، والرعاية المنزلية، والبحث العلمي، والاتصال والقيادة في مجال الرعاية الصحية، وعلاجات الإدمان وإعادة التأهيل، وغيرها.



كما يشهد المؤتمر هذا العام توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من القطاعات المحلية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية المرموقة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة، ودعم مسارات الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي بما يتماشى مع برنامج التحول الصحي، والعمل على تحقيق مستهدفات صحة الإنسان وفق رؤية ٢٠٣٠.



يذكر أن "جائزة الدكتور سليمان فقيه للأبحاث الطبية والابتكار والتثقيف الصحي والتعليم الطبي" هي مبادرة وطنية انطلقت في يوم تأسيس المملكة العربية السعودية ٢٢ فبراير ٢٠٢٢، بهدف دعم العلماء والباحثين والمبدعين على مستوى المملكة العربية السعودية، وتحقيق التميز في الرعاية الصحية من خلال الأبحاث الرائدة ومشاريع الابتكار في المملكة، كما تسعى المبادرة أيضًا إلى إنشاء مكتبة رقمية طبية باللغة العربية، من أجل تعزيز قدرات الشباب وترجمة مواهبهم إلى إنجازات ملموسة ونتائج قيمة تُسهم في تحسين حياة المجتمع.