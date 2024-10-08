إلغاء نتائج انتخابات 3 جمعيات أهلية وإحالة 4 كيانات للجهات المختصة

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد نظير تجاوزهم الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إذ أصدر المركز 5 إنذارات بحق جمعيات أهلية و3 قرارات عزل لمجالس إدارة جمعيات أهلية، وقرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية أهلية، وإحالة 3 جمعيات أهلية إلى الجهات المختصة، وإلغاء 3 نتائج انتخابات لجمعيات أهلية.

كما أصدر المركز قرارا بإلغاء ترخيص مؤسسة أهلية، والتعامل مع 60 بلاغا لمخالفات التبرعات، والعمل على 47 جلسة تحقيق، وإصدار 3 مخالفات جمع تبرعات بحق الأفراد، ومخالفة جمع التبرعات بحق جمعيات أهلية، وإحالة 4 كيانات تجارية إلى الجهات المختصة.

الخدمة الذاتية

وفي إطار تفعيل الرقابة الذاتية للمنظمات غير الربحية، بما يحقق التنمية المنشودة في القطاع غير الربحي، أطلق المركز خدمة إفصاح بيانات الحكومة، التي تهدف إلى تمكين جميع المنظمات غير الربحية من الاستفادة من الخدمة الذاتية لتقييم الحكومة.

مستجدات القطاع

وأعلن المركز عن مستجدات نمو القطاع غير الربحي لشهر سبتمبر الماضي، إذ شهد القطاع تسجيل 49 جمعية أهلية و3 مؤسسات أهلية و6 صناديق عائلية في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة 5275 منظمة.

وقد شهد القطاع تناميا في أعداد المتطوعين في شهر سبتمبر من العام 2024، إذ بلغ عددهم أكثر من 107 آلاف متطوع. كما أصدر المركز 543 ترخيصا لجمع التبرعات لمصلحة المنظمات غير الربحية.

وبيّن المركز أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، داعيا الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، ومشيرا إلى ضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في الإسهام بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع، بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.

الإجراءات المتخذة

- 5 إنذارات لجمعيات أهلية

- 3 قرارات عزل لمجالس إدارات جمعيات أهلية

- إحالة 3 جمعيات أهلية إلى الجهات المختصة

- إلغاء نتائج انتخابات 3 جمعيات أهلية

- إلغاء ترخيص مؤسسة أهلية

- التعامل مع 60 بلاغا لمخالفات التبرعات

- 47 جلسة تحقيق

- إصدار 3 مخالفات جمع تبرعات بحق أفراد

- مخالفة جمع تبرعات بحق جمعيات أهلية

- إحالة 4 كيانات تجارية إلى الجهات المختصة