السعودية | إنقاذ مواطنَين تعطلت واسطتهما في البحر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ مواطنَين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، حيث جرى تقديم المساعدة اللازمة لهما.

وحثت المديرية العامة لحرس الحدود على الالتزام بإرشادات السلامة البحرية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار .

وأهابت بضرورة الاتصال بالرقمين (911) في منطقتَيْ مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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