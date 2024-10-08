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السعودية | “الأحوال المدنية” تقدم خدماتها الإلكترونية لزوّار جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقدم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها وبدل تالف وبدل مفقود، وتعديل المهن والمؤهل، لزوّار جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، المقام في مَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 3 – 12 أكتوبر الجاري.

يذكر أن جناح وزارة الداخلية في المعرض، يقدم عددًا من الخدمات الإلكترونية، واستعراض اشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، وجهودها في المحافظة على البيئة واستدامتها، وجودة الحياة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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