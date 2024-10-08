شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أكثر من 15 ألف زائر لجناح ‫تعليم جدة‬ بمعرض الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، مشاركتها في معرض الشرق الأوسط الخامس للتعليم والتدريب، الذي أقيم في مركز جدة للمنتديات والفعاليات على مدى ثلاثة أيام.

وحققت المشاركة نجاحًا تمثل في تجاوز عدد زوار الجناح أكثر من 15 ألف زائر، وسط تفاعل وإشادة مرتادي الجناح الذين اطلعوا على ما تضمنته أركانه من برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة. توفير بيئة تعليمية مبتكرة وأشاد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم جدة، طواشي الكناني، الذي حضر فعاليات اليوم الختامي للجناح، بالنجاح الذي تحقق في المعرض.

وأكد أن المشاركة تأتي ضمن تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تواكب أحدث التطورات في المجال التعليمي.

وذكر أن الأركان التفاعلية المتنوعة كانت بمثابة فرصة للزوار للتعرف على المبادرات التعليمية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين مستوى التعليم وتطوير المهارات.

فعاليات وبرامج وكان جناح تعليم جدة قد شارك بمجموعة من الفعاليات والبرامج التفاعلية التي شملت 14 ركنًا، سلطت الضوء على المبادرات التعليمية الموجهة للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى الكوادر التعليمية والإدارية، بهدف تطوير العملية التعليمية وتعزيز التجارب التعليمية الحديثة.

كما امتد تأثير الجناح ليشمل ساحة الفعاليات والمسرح، اللذين قدما عروضًا مميزة وورش عمل متنوعة، مما أسهم في خلق تجربة تفاعلية وممتعة للزوار.

وفي الوقت الذي لاقى فيه الجناح اهتمامًا كبيرًا من الزوار، تم استقبالهم بعدة لغات بالإضافة إلى لغة الإشارة، كما حرص الجناح على تقديم مجموعة من العروض التفاعلية التي شملت ورش عمل ودورات تدريبية موجهة لمختلف الفئات، بدءًا من الطلاب ووصولًا إلى الكوادر الإدارية، بهدف تعزيز مهاراتهم وتوسيع مداركهم.