شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تقود حملة ميدانية لمداهمة مصانع معسلات مخالفة في الحمدانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة حملة ميدانية استهدفت ثلاثة مواقع مخالفة في منطقة الحمدانية، وذلك في إطار جهودها الرقابية ومكافحة المخالفات.

وشاركت بلدية طيبة الفرعية ضمن الفرق الرقابية، بمشاركة الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والضبط الميداني، والدفاع المدني.

تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة في هذه المواقع، شملت 290 لترًا من النكهات منتهية الصلاحية، و2177 كيلوغرامًا من المعسل المصنع.

وأُغلِقت الأمانة المواقع وتم إتلاف جميع الكميات، وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة.

وأكدت الأمانة مواصلة تكثيف جهودها الرقابية لضمان منع كافة المخالفات.