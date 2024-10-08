شكرا لقرائتكم خبر "موسم الرياض" يقدم حزام تاريخي للمنافسة بين أبطال العالم في المصارعة بالتعاون مع WWE ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد موسم الرياض في الثاني من نوفمبر المقبل، لتقديم حدث استثنائي بالتعاون مع WWE، حيث يلتقي أبطال العالم لأول مرة في تاريخ "كراون جول" في مواجهة لتحديد من هو الأفضل بلا منازع.



في هذا الحدث المرتقب، سيتقابل بطل WWE كودي رودز الملقب بـ"الكابوس الأمريكي" مع بطل العالم للوزن الثقيل غونثر الذي يلقب بجنرال الحلبة.



بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مواجهة قوية بين بطلة WWE للسيدات نيا جاكس وبطلة العالم للسيدات ليف مورغان.

وستشهد هذه الليلة التاريخية فائزًا واحدًا فقط يحمل لقب "بطل كراون جول".



وسيترك هذا الحدث بصمة في عالم المصارعة الحرة، حيث يجمع بين أفضل المصارعين والمصارعات لتقديم عرض لا يُنسى، ضمن فعاليات موسم الرياض العالمي.