أكاديمية الإعلام السعودي تستعرض خدماتها لزوار مؤتمر LEARN

شاركت أكاديمية الإعلام السعودي في مؤتمر LEARN؛ بهدف استعراض الخدمات التي تقدمها، لرسم مسارات جديدة للطموح والتميز، من خلال توفير فرص واسعة للتطوير المهني والشخصي واكتساب المهارات الإعلامية.

وتُعد الأكاديمية رائدة في مجال الإعلام الرقمي، حيث تسعى إلى تمكين المواهب لتطوير قطاع إعلامي يتماشى مع طموحات المملكة، ويساهم في تحفيز التغيير الإيجابي، بالإضافة إلى إثراء المعرفة والمهارات للممارسين في المجال الإعلامي، عبر برامج نوعية لتحقيق مستهدفات المملكة.

وتحت شعار (نافذة تنير طريق الموهبة)، تقدم الأكاديمية برامج تدريبية للدراسات العليا، والدبلومات المهنية، والتأهيل الوظيفي، إلى جانب العديد من الدورات والمعسكرات التدريبية. كما تقدم خدمات في مجالات التعليم، والاستشارات، والشراكات، وبرامج الرعاية، والابتكار والبحوث.

هذا وتأتي مشاركة الأكاديمية ضمن فعاليات مؤتمر LEARN، الذي يعزز مفهوم التعلم المستمر ويرتقي بأساليبه؛ بهدف خلق بيئة ملهمة تُساهم في بناء مهارات المستقبل وتعزيز القدرات البشرية لمواجهة تحديات الغد