إرساء الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية احتياجات شركات المطاحن كافة.
وأضاف أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (ديسمبر 2024م - يناير2025م) بواقع (5) بواخر، موزعة على عدد (2) باخرة لميناء جده الإسلامي بكمية (127) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء ينبع التجاري بكمية (125) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وتنافست (15) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات. ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني>
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