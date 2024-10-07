شكرا لمتابعة خبر عن ‎شابة سعودية تنهي نزاعًا بين صديقين حول 35 مليون ريال وتصلح بينهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت شابة سعودية تدعى أثير الأحمري متخصصة في حل النزاعات عن طريق الصلح، من إقناع صديقين نشب بينهما نزاع تجاري حول مبلغ يقارب عشرة ملايين دولار، بإنهائه بالتراضي فيما بينهما، بدلاً من اللجوء للقضاء.

‎واستطاعت الأحمري أن تنتهي النزاع الذي كاد يصل للقضاء، بعدما جمعت التاجرين في ثلاث جلسات خلال أسبوع واحد، قبل أن تصدر لهما عبر منصة “تراضي” الرسمية، سند صلح تنفيذيًّا أعاد الصديقين لعلاقتهما السابقة.

واحتاجت الأحمري، وهي خريجة جامعية بتخصص القانون، لساعة من النقاشات وتبادل الآراء في كل جلسة مع التاجرين، قبل أن تنتهي بصلح جنَّبهما اللجوء إلى القضاء.

‎والجدير بالذكر أن النزاع نشب بين الإثنين حول نحو 35 مليون ريال (أكثر من 9.3 مليون دولار)، ليقررا اللجوء إلى منصة “تراضي” الحكومية المعنية بحل النزاعات بعيدًا عن القضاء.