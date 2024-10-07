شكرا لمتابعة خبر عن ‎الزعاق: هذه الأيام يزداد طول الليل عن النهار ولهذا السبب تتراجع درجات الحرارة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذه الأيام سيزداد طول الليل عن طول النهار، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة مرتبطة ارتباطًا طرديًّا بشروق وغروب الشمس؛ فإذا طال النهار زادت الحرارة، وإذا طال الليل زادت البرودة.

‎وقال الزعاق أن القطبين الشمالي والجنوبي لهذا السبب متجمدان؛ لأن الشمس تغيب فيهما 6 أشهر، وإذا أشرقت في النهار تكون مائلة؛ ولذلك درجات الحرارة في البلدان الخليجية هي الأكثر حرارة عالميًّا؛ لأن النهار طويل، وزاوية شعاع الشمس عمودي أو شبه عمودي.

‎وأضاف: أقرب ما تكون الشمس في منطقة الخليج في حال الشتاء، لكن شعاعها مائل، وأبعد ما تكون الشمس عنا في الصيف، لكن شعاعها يكون عموديًّا؛ ولذلك القرب والبعد ليس أساسًا في درجات الحرارة، ولكنه نسبي.