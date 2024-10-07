شكرا لمتابعة خبر عن مدير مدرسة في الأفلاج يبادر بتوصيل الطلاب لمنازلهم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بادر مدير مدرسة ابتدائية الخالدية في محافظة الأفلاج، عبد الله الدريهم، بتوصيل الطلاب لمنازلهم.

وقال الدريهم إنه بدأ هذه المبادرة منذ عام 1445هـ عندما زاره ولي أمر طالب عن عدم قدرته على توصيل ابنه إلى المدرسة لارتباطه بعمل خارج محافظة الأفلاج كما أن والدته تعمل معلمة خارج المحافظة.

وأضاف أنه عرض على ولي أمر الطالب أن يقوم بتوصيل ابنه للمدرسة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

ولفت إلى أنه وجد طالب يتأخر عن المدرسة وعلم أنه يأتي بدراجة فتتبعه وعلم منزله فعرض على والده أن يقوم بتوصيله وقام بالفعل بذلك حتى تخرج الطفل من المدرسة بعد شهرين.