اخبار السعوديه

الديوان الملكي : خادم الحرمين يجري اليوم بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة

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وزير التجارة يُدشّن الفرع الـ19للمركز السعودي للأعمال بمنطقة الباحة

دشَّن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، الفرع الـ (19) للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمنطقة الباحة، الذي يقدم...

304455ab6d.jpgالباحة
2899de9d2a.jpg04 ربيع الثاني 1446 هـ

إرساء الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام (2024م) بكمية (307,000) طنٍ للتوريد من مناشئ...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1446 هـ

منتدى للأبنية الخضراء في الرياض

تستضيف الرياض، اليوم، أعمال المنتدى السعودي للأبنية الخضراء بمشاركة عدد من الخبراء والمستثمرين على مدى يومين.كما انطلقت، أمس، ورش...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1446 هـ

اعتماد أكثر من 1600 برنامج لمنشآت التدريب الأهلية بالنصف الأول من هذا العام

اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 1600 برنامج تدريبي لمنشآت التدريب الأهلية في المملكة خلال النصف الأول من عام...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1446 هـ

الأرصاد : أمطار على الجنوب و مرتفعات مكة ورياح مثيرة للغبار بالجوف والحدود الشمالية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1446 هـ

ربط إلكتروني لـ 252 وقفا من إجمالي 477 أصلا عقاريا

قامت الهيئة العامة للأوقاف بربط إلكتروني لـ 252 وقفا وتوحيد مسمياتها، وذلك عبر عدة مراحل، منها العمل على مراجعة الأوقاف المدخلة من...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png03 ربيع الثاني 1446 هـ

93 مليون ريال للنقل بالحافلات في الأحساء

كشف أمين الأحساء المهندس عصام الملا، لـ«دوت الخليج»، قيمة مشروع تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في الأحساء، المزمع بدء الرحلات فيه...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png03 ربيع الثاني 1446 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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