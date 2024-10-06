4177 مبنى في جدة يدخل دائرة الامتثال

أعلنت أمانة محافظة جدة،عن امتثال 4177 مبنى في طرق تجارية متفرقة من المحافظة، بعد إزالة المخالفات عن واجهاتها وتطبيق المعايير اللازمة للحصول على شهادات «امتثال»، وهو ما يندرج ضمن معالجة التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري.

وتمنح الشهادة وهي دورية، للمستفيدين تثبت خلو المباني من الحد الأدنى من عناصر التشوه البصري والتزامها بالمتطلبات البلدية للمبنى.

اشتراطات شهادة الامتثال

وأكدت الأمانة، أن اشتراطات شهادة «امتثال المباني» تشمل جميع المباني السكنية والتجارية والحكومية، من ناحية تصميم المبنى، والموقع العام، والتشوه البصري على واجهة المبنى، فيما تتضمن متطلبات الحصول على شهادات امتثال المباني، شهادة إشغال للمباني الجديدة، وصك ملكية العقار، ورخصة البناء المعتمدة، ومن ثم رفع الطلب عبر منصة بلدي، وموافقة الأمانة، مع مراعاة إلزامية استيفاء الاشتراطات كافة، حتى تصدر الشهادة للمباني الجديدة بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.

تجديد الشهادة

وبينت، إمكانية تجديد شهادة امتثال المباني، من خلال منصة بلدي، عبر إدخال بيانات الشهادة القديمة، والإقرار باستيفاء عناصر التقييم، بينما يُترك لمالك المبنى خيار تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوضح استيفاء المبنى لجميع اشتراطات شهادة الامتثال، وفي حال عدم تقديم التقرير الفني للمبنى، يحدد المالك عبر منصة «بلدي» موعدًا لزيارة ميدانية ينفذها مراقب الأمانة أو البلدية، بهدف الوقوف على المبنى والتحقق من صحة البيانات الواردة في الطلب.

المخالفات

وتتضمّن المخالفاتُ، بحسب دليل إجراءات شهادة امتثال المباني؛ عدمَ تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت، بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطلّ على الشارع المستهدف.

كما تتضمّن تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية، وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ووجود حواجز مشوهة، حديد أو شينكو، على سور الارتداد أو السطح، وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية، وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري.

وتشمل المخالفاتُ أيضًا وجودَ ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة، أو كتابات مخالفة، أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو على واجهة المبنى المطلّ على الشارع التجاري، وكذلك وجود تشققات أو تلف دهانات أو «صدأ» على المواد المعدنية، بإجمالي مساحة تزيد على متر مربع، أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية.

فيما تتضمّن المخالفاتُ وضعَ المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب، أو أن يتجاوز ارتفاعُها عن البناء أكثرَ من مترين، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحالّ للاشتراطات البلدية، أو وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، وكذلك وجود لوحات إعلانية لمحال تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.