تطوير الشرقية تطلق الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي بحاضرة الدمام

أطلقت هيئة تطوير المنطقة الشرقية الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي بحاضرة الدمام، بهدف ضبط جودة التنمية الساحلية وتعزيز الهوية العمرانية وتحسين المشهد الحضري، ويأتي هذا الدليل كمرجع إرشادي لتصميم البيئة العمرانية والمشاريع بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الفنية لتعظيم الاستفادة من المواقع الساحلية وتحويلها إلى مناطق جذب سياحية وتجارية وترفيهية واستثمارية.

ويساهم الدليل الإرشادي في تعزيز جودة تخطيط وتصميم البيئات العمرانية في المنطقة الشرقية تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وتعزيز النمط العمراني والهوية المحلية من خلال أدوات تمكينية لتهيئة بيئة حضرية ساحلية مستدامة، كما يدعم الدليل المحافظة على الأصول البيئية للشريط الساحلي.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف "أن الدليل يساهم في ضبط عملية التصميم على الشريط الساحلي من خلال وضع معايير تصميمية للمشاريع القائمة والمستقبلية المطلة على الواجهة البحرية، حيث يُمكّن الدليل الجهات التنموية والقطاع الخاص من استخدامه كأداة مرجعية، بهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مشاريع البناء والتطوير في المدن الساحلية".

وقامت الهيئة بإعداد الدليل وفق منهجية عمل بدأت بجمع وتحليل البيانات وتقييم الوضع الراهن للشريط الساحلي تضمنت زيارات ميدانية لجميع مواقع الشريط الساحلي تم من خلالها حصر وتحليل التحديات لتطبيق المبادئ التوجيهية المساهمة في نجاح الخطط والتصاميم والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية وكذلك عقد ورش عمل للتنسيق وضمان المواءمة والتكامل مع أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة.