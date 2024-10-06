اعتدال و تليجرام يزيلان أكثر من 129 مليون محتوى خلال الربع الثالث من 2024

وتمكنت الفرق المشتركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024م، من رصد وإزالة النشاط الدعائي لثلاثة تنظيمات إرهابية: (داعش - هيئة تحرير الشام - القاعدة)، بإجمالي وقدره 35,634,916 مليون محتوى متطرف وإغلاق 323 قناة متطرفة، حيث تَصدّرَ تنظيم "داعش" الإرهابي المنشورات المزالة بـ 34,602,606 محتوى متطرف وإغلاق 189 قناة متطرفة، تلاه تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي بإزالة 768,821 محتوى متطرف وإغلاق 87 قناة متطرفة، فيما تذيَّلَ تنظيم "القاعدة" الإرهابي قائمة المحتويات المتطرفة المزالة بـ 263,489 محتوى متطرف وإغلاق 47 قناة متطرفة.
ولوحظ ازدياد للنشاط الدعائي لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث جاءت ذروة ذلك النشاط في يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024م، ببثه 1,283,141 مليون محتوى متطرف.
يُذكر أن الشراكة ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام"، قائمة على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع التنسيق فيما بينهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE)، من خلال رصد وإزالة المحتويات الدعائية الإرهابية المنشورة باللغة العربية عبر المنصة.
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