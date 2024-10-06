شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تروي كيف وصلت للمركز الأول في القضاء على الأمية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت المواطنة عائشة الشبيلي في الحصول علي المركز الأول على مستوى العالم في القضاء على البطالة، بالتدريب والتأهيل الحرفي بمنطقة جازان.

وفي هذا الصدد قالت الشبيلي في مداخلة على قناة السعودية، “حصلت على جائزة، وكرّمني الملك سلمان، وحصلت على المركز الأول على مستوى العالم في القضاء على البطالة” .

وأضافت الشبيلي في حديثها ، أنه كان من ضمن الشروط للحصول على الجائزة ألا أكون أمية، وعندما أرسلت الفيديو عجبهم وسووا لي استثناء، خلال ثلاث أشهر تعلمت القراءة والكتابة، وعندما أمسك بالورقة لأقرأها بالأمم المتحدة بكيت، وكتبوا عني الأمية التي أبكت العالم.

واستطاعت الشبيلي ، تأسيس جمعية، والحصول علي شهادة الثانوية وهي ليست أم فقط بل وجدة، واليوم تكمل الشبيلي ، أول سنة بالجامعة العربية، بدعم من الأمير عبدالعزيز بن طلال.