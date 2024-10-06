السعودية | اليوم.. “المرور” تطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليوم.. “المرور” تطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.
وأضافت، أن المزاد يستمر حتى غد الاثنين 7 أكتوبر، ويمكن المشاركة فيه عبر 4 خطوات تتمثل في الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
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