السعودية | اليوم.. “المرور” تطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

وأضافت، أن المزاد يستمر حتى غد الاثنين 7 أكتوبر، ويمكن المشاركة فيه عبر 4 خطوات تتمثل في الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

محمد يوسف

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