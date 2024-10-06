السعودية | “الحصيني”: 10 أيام ويطل علينا “الوسم”.. توقعاتٌ بأمطار متفاوتة على مناطق عدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ أن دخول موسم “الوسم” سيكون بعد 10 أيام، محدّداً أنه في يوم الأحد 13 ربيع الآخر 1446هـ؛ الموافق 16 أكتوبر 2024، إذ يتزامن معه انخفاض درجة الحرارة.

وأضاف “الحصيني”؛ أن التوقعات تشير -بمشيئة الله-، إلى أمطارٍ متفاوتة واسعة على مناطق عدة تشمل مرتفعات: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، كما أنها قد تصل إلى أجزاءٍ من اليمن والمناطق الحدودية بين الإمارات وسلطنة عُمان.

وتابع “الحصيني”؛ أن الأمطار قد تكون غزيرة في بعض المواقع؛ ما قد يؤدي إلى عديدٍ من السيول في الخليج 365 الجبلية.

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