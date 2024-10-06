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السعودية | “الحصيني”: 10 أيام ويطل علينا “الوسم”.. توقعاتٌ بأمطار متفاوتة على مناطق عدة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ أن دخول موسم “الوسم” سيكون بعد 10 أيام، محدّداً أنه في يوم الأحد 13 ربيع الآخر 1446هـ؛ الموافق 16 أكتوبر 2024، إذ يتزامن معه انخفاض درجة الحرارة.

وأضاف “الحصيني”؛ أن التوقعات تشير -بمشيئة الله-، إلى أمطارٍ متفاوتة واسعة على مناطق عدة تشمل مرتفعات: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، كما أنها قد تصل إلى أجزاءٍ من اليمن والمناطق الحدودية بين الإمارات وسلطنة عُمان.

وتابع “الحصيني”؛ أن الأمطار قد تكون غزيرة في بعض المواقع؛ ما قد يؤدي إلى عديدٍ من السيول في الخليج 365 الجبلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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