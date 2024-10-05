هيئة تطوير عسير ترعى مؤتمر الابتكار للموارد البشرية

وقع نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير عسير د.عمرو العمري مذكرة تعاون مع شركة خطوة للتوظيف خلال مؤتمر الابتكار للموارد البشرية تحت شعار "من الابتكار إلى التأثير"، الذي يُقام بالتزامن مع النسخة العاشرة من معرض خطوة للتوظيف، والمقام في العاصمة الرياض في الفترة من 2-4 أكتوبر، برعاية هيئة تطوير عسير

وأكد مدير عام إدارة رأس المال البشري في هيئة تطوير عسير أ.محمد المانع خلال الجلسة الحوارية بعنوان (التمكين وبناء وتنمية القدرات البشرية).

وتتبنى إدارة رأس المال البشري في الهيئة نهجاً استباقياً في تطوير الموظفين، حيث تعمل على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مخصصة تُلبي احتياجاتهم وتساهم في تطوير أدائهم، وربط هذه البرامج بتقييم الأداء السنوي لضمان استمرارية التحسين والتطوير، كما أشار المانع إلى الدور المحوري المهم الذي تلعبه الثقافة المؤسسية في تنمية قدرات الموظف.

من ناحية أخرى شاركت الهيئة بجناح في معرض التوظيف المصاحب للمؤتمر بغرض استقطاب الكفاءات للعمل والمساهمة في تحقيق مستهدفات هيئة تطوير منطقة عسير.