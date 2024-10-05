118 محطات الوزن الثابتة والمتنقلة والرياض الأكثر

سجل ثلاثي الجنوب «جازان وعسير والباحة»، أقل مناطق المملكة في محطات الوزن الثابتة تحت التشغيل، وذلك بمحطة وزن ثابتة وحيدة لكل منهم خلال العام الحالي، في وقت فاقت محطات الوزن الثابتة تحت التشغيل، محطات الوزن المتنقلة بـ62% للمحطات الثابتة، مقابل 38% للمحطات المتنقلة.

118 محطة

كشف تقرير وزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام الحالي، تسجيل 118 محطات الوزن، منها 73 محطات الوزن الثابتة تحت التشغيل بـ62%، مقابل 45 محطات الوزن المتنقلة بـ38%، وتصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة محطات الوزن الثابتة والمتنقلة، بينما حصدت 4 مناطق ممثلة في: جازان، وعسير، والباحة، والجوف أقل مناطق المملكة محطات وزن ثابتة، ومناطق الحدود الشمالية، والباحة، والجوف أقل مناطق المملكة محطات الوزن المتنقلة.

25 % الرياض

سيطرت منطقة الرياض على محطات الوزن الثابتة تحت التشغيل، حيث بلغت إجمالي محطات الوزن الثابتة تحت التشغيل 18 محطة بـ25%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا، بإجمالي 16 محطة بـ22%، ومنطقة مكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 10 محطات بـ14%، ومنطقة المدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 8 محطات بـ11%، والحدود الشمالية خامسًا، بإجمالي 7 محطات بـ10، في المقابل، حصدت مناطق جازان وعسير والباحة والجوف أقل مناطق المملكة محطات وزن ثابتة، بمحطة وحيدة لكل منهم بـ1.36%، وتساوت منطقتا تبوك ونجران ثانيًا، بإجمالي 3 محطات لكل منهما بـ4%، والقصيم وحائل ثالثًا، بإجمالي 4 محطات لكل منهما بـ5%.

محطات متنقلة

تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة محطات الوزن المتنقلة، حيث بلغت إجمالي محطات الوزن المتنقلة 9 محطات بـ20%، وحلت منطقتا مكة المكرمة والشرقية ثانيًا، بإجمالي 8 محطات لكل منهما بـ18%، وتساوت مناطق المدينة المنورة، والقصيم، وتبوك ثالثًا، بإجمالي 3 محطات لكل منهم بـ7%، وحلت حائل، وجازان، ونجران، وعسير رابعًا، بإجمالي محطتين اثنتين لكل منهم بـ4%، ومناطق الحدود الشمالية، والباحة، والجوف خامسًا، بإجمالي محطة وحيدة لكل منهم بـ2%.

ثلاثي الجنوب الأقل محطات الوزن الثابتة

118 محطات الوزن الثابتة والمتنقلة

%62 محطات الوزن الثابتة تحت التشغيل

%38 محطات الوزن المتنقلة

الرياض تتصدر محطات الوزن

الأكثر محطات الوزن الثابتة:

الرياض: 25%

الشرقية: 22%

مكة المكرمة: 14%

المدينة المنورة: 11%

الحدود الشمالية: 10%

محطات الوزن المتنقلة

الحدود الشمالية: 2%

الجوف 2%

تبوك 7% حائل: 4%

القصيم: 7%

الشرقية: 18%

عسير 4%

الرياض: 20%

نجران 4%

مكة المكرمة: 18%

المدينة المنورة7%

الباحة 2%

جازان 4%