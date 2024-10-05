أكثر من 200 جامعة وجهة محلية وعالمية تقدم برامج قصيرة

350 برنامجًا جامعيًا
وتسعى مبادرة «MicroX» التي يعمل على تنفيذها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى تقديم 350 برنامجًا جامعيًا قصيرًا، عبر منظومة التعليم والتدريب الرقمي FutureX، حيث تعمل الجامعات السعودية على تقديم كل تلك البرامج، بشكل متوائم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي، ويضمن مواكبتها للمتغيرات السريعة.
وصممت البرامج بحسب احتياجات الجهات والقطاعات، كما ستعزّز التكامل والاقتصاد التشاركي، من خلال شراكات إستراتيجية مع أكثر من 200 شريك إستراتيجي، وجامعات محلية ودولية ومؤسسات أكاديمية وجهات التوظيف، لإتاحة فرص تعلُّم متنوعة لمواكبة متطلبات المستقبل في مجالات مختلفة كالابتكار وريادة الأعمال والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والثقافة والترفيه.
200 شركة محلية
في حين أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوسف البنيان، أن مبادرة البرامج الجامعية القصيرة التي ينفذها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تعمل على تنمية القدرات البشرية لدى المواطنين وإكسابهم للمهارات المتوافقة مع التغييرات السريعة التي تشهدها القطاعات في سوق العمل من خلال 350 برنامجًا جامعيًا قصيرًا بالنمط الرقمي.
وبين البينان أن Microx وبالتكامل مع أكثر من 200 شراكة محلية وعالمية ستعمل على دعم القطاعات التخصصية والحيوية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك تزويد سوق العمل بالمهارات الناشئة والجديدة التي تطرأ نتيجة المتغيرات في مختلف القطاعات بالإضافة الى جعل التعليم في متناول شريحة أوسع عبر تقديمها بشكل رقمي وبطريقة مرنة بحيث تمكن الجميع من التعلم واختيار الرحلة التعليمية الأنسب لهم ولاحتياجاتهم المهنية.
أهداف البرامج الجامعية القصيرة
• تطوير مهارات وفق متطلبات السوق
• زيادة فرصهم المهنية من خلال الاستثمار بقدراتهم
• تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعات والجامعات المقدمة
يستهدف:
- من هم على رأس العمل
- الطلاب الجامعيون
- الباحثون عن عمل
- خريجو التعليم العام والعالي
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