مشاريع لخصخصة خدمات الرقابة في الأمانات والبلديات

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن فتح باب التسجيل في القائمة الدائمة للشركات المؤهلة للمشاركة في منافسات مشاريع خصخصة الخدمات الرقابية التي تديرها الأمانات والبلديات في جميع أنحاء المملكة، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للإسهام في رفع كفاءة وفعالية خدمات الرقابة بالمملكة.

6 أنواع من الرقابة

وأوضحت أن أعمال الرقابة المستهدفة للتخصيص تضم 6 أنواع مختلفة من الرقابة، حيث تشمل (الرقابة على رخص البناء والحفريات، والرقابة على الأسواق ومرافق الصحة العامة، والرقابة على النظافة العامة وجمع النفايات، والرقابة على أعمال صيانة الطرق والشوارع، واللوحات الدعائية والإعلانية)، إضافة إلى جميع مجالات عوامل التشوه البصري.

5 مراحل صارمة

وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات التأهيل ومنهجية التقييم للشركات المؤهلة للتسجيل في قائمة المطورين المؤهلين لخدمات الرقابة تتم وفق 5 مراحل صارمة وشفافة لضمان اختيار الشركات الأكثر قدرة وموثوقية، حيث تتضمن إجراءات التأهيل عمليات المراجعة الأولية والتحقق من الامتثال وتقييم القدرات الفنية والمالية ومقابلة الشركة للوزارة، ومن ثم يصدر القرار النهائي بإخطار المتقدمين المؤهلين للإدراج في القائمة.

ودعت وزارة البلديات والإسكان جميع الشركات والمطورين المهتمين بالتقدم للانضمام إلى القائمة الدائمة للمطورين المؤهلين لتقديم خدمات الرقابة للوزارة إلى تقديم الطلبات إلكترونيًا خلال 20 يومًا من تاريخه، وذلك عبر البريد الإلكتروني PPPMOMAH.GOV.SA.

المعايير الرئيسية لتقييم المطورين

الخبرة الفنية والقدرات التشغيلية.

الاستقرار المالي والقدرة المالية.

تقييم الأداء السابق للمطور في المشاريع المشابهة.

تقييم عمليات الامتثال للأنظمة السعودية.

أعمال الرقابة المستهدفة

رخص البناء والحفريات الأسواق ومرافق الصحة العامة

النظافة العامة وجمع النفايات

أعمال صيانة الطرق والشوارع اللوحات الدعائية والإعلانية

جميع مجالات عوامل التشوه البصري